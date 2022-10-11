Air More Uptempo ile orijinal basketbol stilini sokaklara geri taşı. Kırışık deri vurgular ve Action Grape rengindeki enerjik ayrıntılar, grafiti stilindeki grafikleriyle saha dışında da her zaman dikkat çeken 1990'ların sevilen ikonuna, geleceğin modasına uygun bir hava katar. Görünür Air yastıklama aradığın yastıklamayı sunarken dilin üzerindeki elastik bantlar, bağcıkları bağlasan da bağlanmasan da şık görünmeni sağlar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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