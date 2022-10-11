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      Nike Air More Uptempo '96

      Erkek Ayakkabısı

      ₺3.399,90

      Air More Uptempo ile orijinal basketbol stilini sokaklara geri taşı. Kırışık deri vurgular ve Action Grape rengindeki enerjik ayrıntılar, grafiti stilindeki grafikleriyle saha dışında da her zaman dikkat çeken 1990'ların sevilen ikonuna, geleceğin modasına uygun bir hava katar. Görünür Air yastıklama aradığın yastıklamayı sunarken dilin üzerindeki elastik bantlar, bağcıkları bağlasan da bağlanmasan da şık görünmeni sağlar.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Metallic Gold/Action Grape
      • Stil: DV1879-001

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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