1990'ların klasik stilini seviyor ama bugünün hızlı tempolu kültürüne uygun bir model mi arıyorsun? Air Max TW ile tanış. Nike Air yastıklamaya hayat veren, popüler seriden ilham alan ve pisti sokağa taşıyan estetiğin temellerini atan dikkat çekici tasarım, modayı rahatlıkla bir araya getirir. Her stile şıklık kazandıran hafif üst kısım, açılı ve organik çizgileri birleştirerek göz kamaştırıcı bir kabartma efekti oluşturur. Kontrast oluşturan renk grupları, her stile kolayca uyum sağlar. Tabandaki beş pencere, görünür Air yastıklamasına modern bir dokunuş katar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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