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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike Air Max TW

      Erkek Ayakkabısı

      ₺3.199,90

      Siyah/Siyah/Beyaz/Beyaz
      Beyaz/Racer Blue/Siyah/Speed Yellow

      1990'ların klasik stilini seviyor ama bugünün hızlı tempolu kültürüne uygun bir model mi arıyorsun? Air Max TW ile tanış. Nike Air yastıklamaya hayat veren, popüler seriden ilham alan ve pisti sokağa taşıyan estetiğin temellerini atan dikkat çekici tasarım, modayı rahatlıkla bir araya getirir. Her stile şıklık kazandıran hafif üst kısım, açılı ve organik çizgileri birleştirerek göz kamaştırıcı bir kabartma efekti oluşturur. Kontrast oluşturan renk grupları, her stile kolayca uyum sağlar. Tabandaki beş pencere, görünür Air yastıklamasına modern bir dokunuş katar.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Racer Blue/Siyah/Speed Yellow
      • Stil: DQ3984-100

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Bu ürün, tüketim ve/veya üretim işlemleri sonrası atıklardan geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak, sorumlu bir şekilde üretilmiştir. Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuzda attığımız en büyük adımlardan biri, malzeme seçimimizdir. Malzemeler, bir ürünün ayak izinin %70'inden fazlasına karşılık gelir. Kullanılmış plastikler, iplikler ve kumaşları yeniden kullanarak emisyonlarımızı önemli oranda azaltıyoruz. Performans, dayanıklılık ve stilden ödün vermeden olabildiğince çok geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı hedefliyoruz.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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