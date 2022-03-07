1990'ların hızlı tempolu koşu ayakkabılarından ilham alan farklı stiliyle Nike Air Max Furyosa, moda ve rahatlığı göz alıcı ve yeni bir yaklaşımla bir araya getirir.Topuktaki üst üste yerleştirilmiş asimetrik Air yastıklama, iddialı bir stil sunar.Ultra yumuşak topuk yastığı, dolgulu bilek kısmı ve yastıklamalı dil kısmı, en sevdiğin terliklerini giymişsin gibi rahat etmeni sağlar.Çift bağcık sistemi ise olağanüstü rahatlıktaki stile DIY cazibesi katarak kendini dilediğin şekilde ifade etmene olanak tanır.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.9 Yıldızlar
J E. - 07 Mar 2022
I LOVE these shoes, super cute and super comfy for a person with a bad back who walks a lot. Unfortunately, the toe box is smaller than usual, and ALL my Nikes are 7.5. I will be returning and now have to wait until they come back in stock for a size 8. :(.
W J. - 27 Ara 2021
I made the right decision by downloading the sneakers app thank for getting my order to me on time
Ingrid S. - 05 Ara 2021
Honestly, feels like you’re walking on clouds. This shoe is so comfortable & I loveeee the color! I’m usually an 8.5 with Nike shoes but for this one I had to size up to a 9.