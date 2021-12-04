İnsan vücudu ve koşu DNA'sından ilham alan Nike Air Max 95 Essential, olağanüstü rahatlık sunan, dikkat çekici bir stildir. İkonik yan paneller kasları temsil ederken topuk ve ayak tarağında bulunan görünür Nike Air, her adımını yastıklar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.8 Yıldızlar
EkinN133563256 - 04 Ara 2021
great colorway
A G. - 29 Eyl 2021
Great shoes! Fits great and looks even better!
L A. - 07 Eyl 2021
Would definitely recommend! Comfy, timeless and the best quality!