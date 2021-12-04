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      Nike Air Max 95 Essential

      Erkek Ayakkabısı

      ₺3.699,90

      Yüksek Puanlı
      Beyaz/Grey Fog/Beyaz
      Kendi Nike By You ürününü tasarla

      İnsan vücudu ve koşu DNA'sından ilham alan Nike Air Max 95 Essential, olağanüstü rahatlık sunan, dikkat çekici bir stildir. İkonik yan paneller kasları temsil ederken topuk ve ayak tarağında bulunan görünür Nike Air, her adımını yastıklar.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Grey Fog/Beyaz
      • Stil: CT1268-100

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (16)

      4.8 Yıldızlar

      • EkinN133563256 - 04 Ara 2021

        great colorway

      • A G. - 29 Eyl 2021

        Great shoes! Fits great and looks even better!

      • The best!

        L A. - 07 Eyl 2021

        Would definitely recommend! Comfy, timeless and the best quality!