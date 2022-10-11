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      Nike Air Max 90 LTR SE

      Genç Çocuk Ayakkabısı

      ₺2.299,90

      Orijinal AM90 ile aynı ikonik stile sahip olan Nike Air Max 90 LTR, senin için daha iyi bir yapıyla yenilendi. Daha iyi ile neyi kastettiğimizi mi merak ediyorsun? Yastıklamayı daha yumuşak ve esnek hale getirdik. Ayrıca Air birimini çocuklar için özel olarak ayarladık ve daha fazla hareket alanı sunması için burun kısmını şekillendirdik. Her yere uygun bu ayakkabı, 1990'ların favorisini yeni nesille buluşturuyor.

      • Gösterilen Renk: Summit White/Pink Foam/Honeydew/Coconut Milk
      • Stil: DQ0276-100

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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