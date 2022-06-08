Esnek jarse kumaşı ve dar kesimiyle bu üst, en sevdiğin yüksek belli taytlar ve eşofman altları düşünülerek tasarlanmıştır. Air Koleksiyonunun bir parçası olan logo, orta ön kısımdaki işlemeli Swoosh logosuyla vurgulanmıştır.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
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Beautiful color. Please continue this color. The fit is tight Stretchy and flattering. It feels thin so great for hot days. I have not washed it so I don't know the druability.