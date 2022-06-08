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      Nike Air

      Kısaltılmış Kadın Üstü

      ₺449,90

      Esnek jarse kumaşı ve dar kesimiyle bu üst, en sevdiğin yüksek belli taytlar ve eşofman altları düşünülerek tasarlanmıştır. Air Koleksiyonunun bir parçası olan logo, orta ön kısımdaki işlemeli Swoosh logosuyla vurgulanmıştır.

      • Gösterilen Renk: Siyah
      • Stil: DN5852-010

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model S beden giymektedir ve boyu 175 cm'dir
      • Dar kesim sana özel yapıdadır

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • Hot

        58566c6c-a161-433c-acd9-a41d5839591f - 08 Haz 2022

        Beautiful color. Please continue this color. The fit is tight Stretchy and flattering. It feels thin so great for hot days. I have not washed it so I don't know the druability.