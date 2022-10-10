AJ'lerini bağlayarak oyuna hazırlan ve "Taco Jay"in enerjisinden faydalanarak oyunu kazan. 36. nesil Air Jordan, oyunu geliştiren en yeni yıldızları kutlar. Bu model ise tamamen Jayson Tatum'a odaklanır. Performans sunan teknolojiyle tünel stilini bir araya getiren tasarım, Jay'in sahadaki yoğunluğuna saygı duruşunda bulunur. Acı sos ve peynirden ilham alan renkler, oyuncunun oyun sonrasında yemeyi en sevdiği yiyeceğini yansıtır.
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