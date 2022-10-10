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      Air Jordan XXXVI "Taco Jay"

      Erkek Basketbol Ayakkabısı

      ₺3.899,90

      AJ'lerini bağlayarak oyuna hazırlan ve "Taco Jay"in enerjisinden faydalanarak oyunu kazan. 36. nesil Air Jordan, oyunu geliştiren en yeni yıldızları kutlar. Bu model ise tamamen Jayson Tatum'a odaklanır. Performans sunan teknolojiyle tünel stilini bir araya getiren tasarım, Jay'in sahadaki yoğunluğuna saygı duruşunda bulunur. Acı sos ve peynirden ilham alan renkler, oyuncunun oyun sonrasında yemeyi en sevdiği yiyeceğini yansıtır.

      • Gösterilen Renk: Citron Pulse/Atomic Green/Cone/Siyah
      • Stil: DQ6866-803

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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