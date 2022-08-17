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      Air Jordan XXXVI Low Luka

      Erkek Basketbol Ayakkabısı

      ₺2.549,90

      İkonik Air Jordan serisinin yeni modeli, Luka'nın sahadaki enerjisini bir ayakkabıda sunuyor. Minimal ve dayanıklı tasarıma sahip bu model, bugüne kadarki en hafif Jordan'lardan biridir. Ayak tarağındaki Zoom Air biriminin üzerine yerleştirilen tam boy Zoom Air Strobel birimi, ihtiyacın olduğunda enerji kazanımı ve üst düzey hızlı tepki kabiliyeti kazandırır. Sahaya güvenle adım at. Ne yaparsan yap sana kolay gelir.

      • Gösterilen Renk: Laser Blue/Electro Purple/Pink Prime/Electric Green
      • Stil: DN4196-430

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • EbruB805598073 - 17 Ağu 2022

        Super comfortable. It's lightweight. I totally recommend it.