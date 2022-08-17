İkonik Air Jordan serisinin yeni modeli, Luka'nın sahadaki enerjisini bir ayakkabıda sunuyor. Minimal ve dayanıklı tasarıma sahip bu model, bugüne kadarki en hafif Jordan'lardan biridir. Ayak tarağındaki Zoom Air biriminin üzerine yerleştirilen tam boy Zoom Air Strobel birimi, ihtiyacın olduğunda enerji kazanımı ve üst düzey hızlı tepki kabiliyeti kazandırır. Sahaya güvenle adım at. Ne yaparsan yap sana kolay gelir.
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5 Yıldızlar
EbruB805598073 - 17 Ağu 2022
Super comfortable. It's lightweight. I totally recommend it.