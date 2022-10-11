Michael Jordan'ın maç kazandıran klasik stili, golf için geri dönüyor. AJ12 Low, esnek tam boy Zoom Air birimi ve entegre tutuşu 7 adet çıkarılabilir çiviyle birleştiren hibrit dış tabanıyla oyuna hazır olmanı sağlar. Üst kısımdaki gün doğumundan ilham alan dikiş çizgileri, 1996 tarihli orijinal tasarımı ve şampiyonlukla sonuçlanan sezonun en önemli anlarını hatırlatır. (MJ'in ilk maçta bitiş düdüğünden sonra attığı sayıyı hala unutmadık.) Efsanevi stil ve yıldızlara yaraşır özelliklerle tüm delikleri tamamlamana hiçbir şey engel olamaz. Haydi oyuna.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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