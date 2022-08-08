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      Nike Air Huarache

      Erkek Ayakkabısı

      ₺1.439,99
      ₺2.399,90
      %39 indirim

      Yüksek Puanlı
      Beyaz/Pure Platinum
      Beyaz/Emerald/Resin/Mavi
      Beyaz/Hyper Grape/Siyah
      Siyah/Anthracite/Siyah
      Siyah/Siyah/Beyaz

      Ayağına uyum sağlayacak biçimde, rahat etmen için tasarlanan Nike Air Huarache, sokak giyimi favorini geri getiriyor. Üst kısımdaki yumuşak deri vurgular, stiline kolayca uyum sağlaması için olağanüstü nefes alabilir, mükemmel parlaklığa sahip olan neopren benzeri bir kumaştan üretilmiştir. Düşük bilek kısmı ve patik benzeri yapı, zarif bir stil oluşturur. İkonik topuk klipsi ve çıkarılmış logo, 1990'ların başlarındaki sevdiğin stili korur.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Hyper Grape/Siyah
      • Stil: DD1068-108

      Beden/Numara ve Kesim

      • Küçük kalıba sahiptir; yarım numara büyük sipariş vermeni öneririz

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (40)

      4.3 Yıldızlar

      • Classic but up to date flow

        MikellS669182473 - 09 Ağu 2022

        I have the Mowab in high school so when I seen these I had to snatch. Worth it.

      • Full size too small!!

        c0b9dd0a-c852-4111-b2e1-a2630585c99a - 16 Tem 2022

        Always comfy but sizing is way off. Listen to reviews and buy 1 size bigger. Do better Nike!

      • Size up

        amy447936635 - 27 Haz 2022

        Very nice and comfy shoe. Tried my actual shoes size and it was tight and not really comfortable.Felt like it would give me blisters but when I went a whole size up it was so comfy. Got it for a trip to universal and my feet didn’t hurt at all ! Wear all the time , most definitely would buy more !