Ayağına uyum sağlayacak biçimde, rahat etmen için tasarlanan Nike Air Huarache, sokak giyimi favorini geri getiriyor. Üst kısımdaki yumuşak deri vurgular, stiline kolayca uyum sağlaması için olağanüstü nefes alabilir, mükemmel parlaklığa sahip olan neopren benzeri bir kumaştan üretilmiştir. Düşük bilek kısmı ve patik benzeri yapı, zarif bir stil oluşturur. İkonik topuk klipsi ve çıkarılmış logo, 1990'ların başlarındaki sevdiğin stili korur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.3 Yıldızlar
MikellS669182473 - 09 Ağu 2022
I have the Mowab in high school so when I seen these I had to snatch. Worth it.
c0b9dd0a-c852-4111-b2e1-a2630585c99a - 16 Tem 2022
Always comfy but sizing is way off. Listen to reviews and buy 1 size bigger. Do better Nike!
amy447936635 - 27 Haz 2022
Very nice and comfy shoe. Tried my actual shoes size and it was tight and not really comfortable.Felt like it would give me blisters but when I went a whole size up it was so comfy. Got it for a trip to universal and my feet didn’t hurt at all ! Wear all the time , most definitely would buy more !