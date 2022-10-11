Ayağına uyum sağlayacak biçimde, rahat etmen için tasarlanan Nike Air Huarache, sokak giyimi favorini geri getiriyor. Sentetik deri vurgular, örgü kumaş ve neopren benzeri bir kumaşla bir araya gelerek boyut, doku ve kolay stil seçenekleri sunuyor. Düşük bilek kısmı ve patik benzeri yapı zarif bir görünüş sağlarken ikonik topuk klipsi ve logosuz tasarım ise 1990'lardaki sevdiğin stili sunar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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