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      Nike Air Huarache

      Erkek Ayakkabısı

      ₺2.599,90

      Ayağına uyum sağlayacak biçimde, rahat etmen için tasarlanan Nike Air Huarache, sokak giyimi favorini geri getiriyor. Sentetik deri vurgular, örgü kumaş ve neopren benzeri bir kumaşla bir araya gelerek boyut, doku ve kolay stil seçenekleri sunuyor. Düşük bilek kısmı ve patik benzeri yapı zarif bir görünüş sağlarken ikonik topuk klipsi ve logosuz tasarım ise 1990'lardaki sevdiğin stili sunar.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Metallic Silver
      • Stil: DX8968-001

      Beden/Numara ve Kesim

      • Küçük kalıba sahiptir; yarım numara büyük sipariş vermeni öneririz

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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