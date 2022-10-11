Soğuk havalarda koşarken sıcak kalmanı sağlayan bu stil, göz alıcı görselleriyle dikkatleri üzerine çeker. Hıza yönelik bu stile hafıza, duygular ve müziği temel alan baskılarla yeni bir yaklaşım getirmek için Hola Lou'nun soyut çalışmalarını inceledik. Artist in Residence serisinin bu en yeni modeli, koşu yolculuğunda maksimum efor sarf edebilmen için stile minimalist bir yaklaşım getirir.
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