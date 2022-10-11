Air Force 1 React ile partiye katıl ve spor ile modanın sınırlarını zorlayan modelin 40. yılını kutla. Basketbol ikonografisine cesur bir yaklaşım getiren yumuşak React köpük ve güçlendirilmiş dış taban, modern rahatlık sunar. Cilalanmış altın rengi ayrıntılar ve önceki modellerin logolarını birleştiren yeni logo, korkusuz saha dışı stilini onurlandırır ve AF1'in saltanatına saygı duruşunda bulunur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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