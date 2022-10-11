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      Nike Air Force 1 Mid React

      Erkek Ayakkabısı

      ₺3.199,90

      Air Force 1 React ile partiye katıl ve spor ile modanın sınırlarını zorlayan modelin 40. yılını kutla. Basketbol ikonografisine cesur bir yaklaşım getiren yumuşak React köpük ve güçlendirilmiş dış taban, modern rahatlık sunar. Cilalanmış altın rengi ayrıntılar ve önceki modellerin logolarını birleştiren yeni logo, korkusuz saha dışı stilini onurlandırır ve AF1'in saltanatına saygı duruşunda bulunur.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Yellow Ochre/Metallic Gold/Siyah
      • Stil: DQ7668-100

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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