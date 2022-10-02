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      Nike Air Force 1 Mid '07

      Erkek Ayakkabısı

      ₺2.999,90

      Flax/Gum Light Brown/Siyah/Wheat
      Kendi Nike By You ürününü tasarla

      Air Force 1 Mid '07; canlı yüzeyler, yeni vurgular ve ayakkabının dikkat çekmesini sağlayan mükemmel ayrıntılar gibi iyi bildiğin özelliklerin hepsine sahiptir.Dolgulu, normal bilekli silüet ve klasik cırt cırtlı bant, klasik basketbol stillerinin rahatlığını sunar.Topuktaki Nike Air yastıklama performans ve rahatlık sunar.

      • Gösterilen Renk: Flax/Gum Light Brown/Siyah/Wheat
      • Stil: DJ9158-200

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (3)

      5 Yıldızlar

      • Heavy but comfortable

        AliRızaT10967204 - 02 Eki 2022

        Normal Midlere kıyasla daha kaliteli olduğu kesin her sene bir tane almak lazım :)

      • Awesome colder weather kicks.

        6639b883-986b-42af-8277-5f31009f91ed - 14 Mar 2022

        I wasn’t initially looking for high’s but this shoe kept selling out across all fits and I haven’t been disappointed with these. Great shoes that generate compliments and jealous glances alike :) I still want these in mids and lows I love em!

      • Hızlı kargo - İyi ürün.

        Asiland - 13 Şub 2022

        O kadar hızlı ulaştı ki kargo. 2 kez sipariş verdim 2/2. Teşekkürler.