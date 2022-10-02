Air Force 1 Mid '07; canlı yüzeyler, yeni vurgular ve ayakkabının dikkat çekmesini sağlayan mükemmel ayrıntılar gibi iyi bildiğin özelliklerin hepsine sahiptir.Dolgulu, normal bilekli silüet ve klasik cırt cırtlı bant, klasik basketbol stillerinin rahatlığını sunar.Topuktaki Nike Air yastıklama performans ve rahatlık sunar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
AliRızaT10967204 - 02 Eki 2022
Normal Midlere kıyasla daha kaliteli olduğu kesin her sene bir tane almak lazım :)
6639b883-986b-42af-8277-5f31009f91ed - 14 Mar 2022
I wasn’t initially looking for high’s but this shoe kept selling out across all fits and I haven’t been disappointed with these. Great shoes that generate compliments and jealous glances alike :) I still want these in mids and lows I love em!
Asiland - 13 Şub 2022
O kadar hızlı ulaştı ki kargo. 2 kez sipariş verdim 2/2. Teşekkürler.