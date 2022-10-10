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      Nike Air Force 1 LV8

      Genç Çocuk Ayakkabısı

      ₺2.199,90

      Tour Yellow/Siyah/Tour Yellow/Sail
      Sail/Medium Blue/Siyah/Blue Chill

      Nike AF1 efsanevi bir stildir. Dayanıklı deri malzemesinden gizli Air birimine kadar her ayrıntısıyla onlarca yıldır sneaker dünyasının ikonudur. Bu, az bir zaman değil. Bu özel model ise kendi tarihimizden ilham aldı. Nike'ın 1972'de doğduğunu biliyor muydun? Dil, topuk ve bağcıklarda bulunan 1970'ler stili grafikleriyle bu ayakkabı, geçmişten gelen havalı bir görünüme sahiptir.

      • Gösterilen Renk: Sail/Medium Blue/Siyah/Blue Chill
      • Stil: DQ0359-100

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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