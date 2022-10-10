Nike AF1 efsanevi bir stildir. Dayanıklı deri malzemesinden gizli Air birimine kadar her ayrıntısıyla onlarca yıldır sneaker dünyasının ikonudur. Bu, az bir zaman değil. Bu özel model ise kendi tarihimizden ilham aldı. Nike'ın 1972'de doğduğunu biliyor muydun? Dil, topuk ve bağcıklarda bulunan 1970'ler stili grafikleriyle bu ayakkabı, geçmişten gelen havalı bir görünüme sahiptir.
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