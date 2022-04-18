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      Nike Air Force 1 High Utility 2.0

      Kadın Botu

      ₺3.099,90

      Yüksek Puanlı
      Summit White/Siyah/Summit White/Sail
      Fossil Stone/Fossil Stone/Fossil Stone/Pearl White

      Her yerde giyebilmen için tasarlanan Nike Air Force 1 High Utility 2.0, AF1 stiline asker botlarından ilham alan güçlü bir hava katar. Kaplamaya sahip sağlam tamburlanmış deri üst kısım, kuru kalmana yardımcı olur. Dış tabandaki kış aylarına uygun büyük çıkıntılar, yüksekliği artırmadan tutuş sunar. Bantta, geleneksel askeri giysilerde görülen zarif bir metal kanca bulunur.

      • Gösterilen Renk: Summit White/Siyah/Summit White/Sail
      • Stil: DC3584-100

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      2.200 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (48)

      4.7 Yıldızlar

      • very durable

        b1f5503a-1624-4ce3-aa46-6aff15e94c96 - 18 Nis 2022

        i debated about getting these but im really glad i did. i usually wear a size 9.5 but i got a ten and it fits fine. they're super cute and comfy

      • Purchased for Wife

        Dale76137 - 03 Mar 2022

        She adores this shoe and goes with the fashion look that she wants.

      • Color a little off

        MeganA330149183 - 25 Şub 2022

        Super cute but has a purple undertone