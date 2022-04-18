Her yerde giyebilmen için tasarlanan Nike Air Force 1 High Utility 2.0, AF1 stiline asker botlarından ilham alan güçlü bir hava katar. Kaplamaya sahip sağlam tamburlanmış deri üst kısım, kuru kalmana yardımcı olur. Dış tabandaki kış aylarına uygun büyük çıkıntılar, yüksekliği artırmadan tutuş sunar. Bantta, geleneksel askeri giysilerde görülen zarif bir metal kanca bulunur.
2.200 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.7 Yıldızlar
b1f5503a-1624-4ce3-aa46-6aff15e94c96 - 18 Nis 2022
i debated about getting these but im really glad i did. i usually wear a size 9.5 but i got a ten and it fits fine. they're super cute and comfy
Dale76137 - 03 Mar 2022
She adores this shoe and goes with the fashion look that she wants.
MeganA330149183 - 25 Şub 2022
Super cute but has a purple undertone