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      Nike Air Force 1 Fontanka

      Kadın Ayakkabısı

      ₺1.979,90

      Nike Air Force 1 Fontanka ile yeni rahatlık ve şıklık dalgasına hükmet. Katmanlı üst kısmı ve yüksek orta tabanı ile çıtayı yükselten tasarım, rave ortamının isyankar yeraltı dünyasını yansıtır. Klasik nötr tonlardaki gerçek ve sentetik yumuşak deri yüzeyler zamana meydan okuyan bir stil sunar. Sade sarı tonu ise ayakkabıda dikkat çeker. Topuktaki "kaset" görünümlü ultra yumuşak React köpük göz alıcı, retro bir stil oluşturur.

      • Gösterilen Renk: Summit White/Sail/Light Bone/Celery
      • Stil: DV6984-100

      Beden/Numara ve Kesim

      • Büyük kalıba sahiptir; bir numara küçük sipariş vermeni öneririz
         

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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