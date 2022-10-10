Nike Air Force 1 Fontanka ile yeni rahatlık ve şıklık dalgasına hükmet. Katmanlı üst kısmı ve yüksek orta tabanı ile çıtayı yükselten tasarım, rave ortamının isyankar yeraltı dünyasını yansıtır. Klasik nötr tonlardaki gerçek ve sentetik yumuşak deri yüzeyler zamana meydan okuyan bir stil sunar. Sade sarı tonu ise ayakkabıda dikkat çeker. Topuktaki "kaset" görünümlü ultra yumuşak React köpük göz alıcı, retro bir stil oluşturur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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