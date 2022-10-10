Efsane. İkon. Ve dahası. Nike Air Force 1'i tarif edebilecek çok fazla kelime var. Aslen basketbol sahaları için tasarlanan AF1, günümüzde sokak giyiminin sevilen bir parçasıdır. Bu model, ağırlığının en az %20'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir. Kauçuk taban, ayakkabı üretiminden arta kalan geri dönüştürülmüş parçalardan oluşan Nike Grind'dan üretilmiştir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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