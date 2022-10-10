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      Nike Air Force 1 Crater Next Nature

      Genç Çocuk Ayakkabısı

      ₺1.799,90

      Efsane. İkon. Ve dahası. Nike Air Force 1'i tarif edebilecek çok fazla kelime var. Aslen basketbol sahaları için tasarlanan AF1, günümüzde sokak giyiminin sevilen bir parçasıdır. Bu model, ağırlığının en az %20'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir. Kauçuk taban, ayakkabı üretiminden arta kalan geri dönüştürülmüş parçalardan oluşan Nike Grind'dan üretilmiştir.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Volt/Siyah/Light Bone
      • Stil: DH8695-101

      Beden/Numara ve Kesim

      • Küçük kalıba sahiptir; yarım numara büyük sipariş vermeni öneririz

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Bu ürün, tüketim ve/veya üretim işlemleri sonrası atıklardan geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak, sorumlu bir şekilde üretilmiştir. Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuzda attığımız en büyük adımlardan biri, malzeme seçimimizdir. Malzemeler, bir ürünün ayak izinin %70'inden fazlasına karşılık gelir. Kullanılmış plastikler, iplikler ve kumaşları yeniden kullanarak emisyonlarımızı önemli oranda azaltıyoruz. Performans, dayanıklılık ve stilden ödün vermeden olabildiğince çok geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı hedefliyoruz.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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