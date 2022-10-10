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      Nike Air Force 1 '07 LV8 UT

      Erkek Ayakkabısı

      ₺2.599,90

      Beyaz/Metallic Dark Grey
      Siyah/Metallic Silver

      Nike Air Force 1 '07 LV8, görünümüyle göz kamaştırır. Sahada rahat edip saha dışında şık görünmeni sağlayan bu orijinal basketbol silüeti; klasik deri yapı, göz alıcı ayrıntılar ve deliksiz basketler atmanı sağlayan stil gibi iyi bildiğin özelliklere yeni bir yaklaşım getirir. Yansıtıcı Swoosh logoları ve arka uçlar, ekstra parlaklık kazandırarak dikkatleri üzerine çeker.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Metallic Silver
      • Stil: DX8967-001

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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