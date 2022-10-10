Nike Air Force 1 '07 LV8, görünümüyle göz kamaştırır. Sahada rahat edip saha dışında şık görünmeni sağlayan bu orijinal basketbol silüeti; klasik deri yapı, göz alıcı ayrıntılar ve deliksiz basketler atmanı sağlayan stil gibi iyi bildiğin özelliklere yeni bir yaklaşım getirir. Yansıtıcı Swoosh logoları ve arka uçlar, ekstra parlaklık kazandırarak dikkatleri üzerine çeker.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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