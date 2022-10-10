Spor ve modanın sınırlarını zorlamanın 40. yılını kutlayan bu AF1, zamana meydan okuyan tasarımın sneaker tarihindeki yerini vurgulamak için sevilen geçmiş modellerin ayrıntılarını bir araya getirir. Altın rengi vurgular, topuktaki kabartma *40* yazısı ve seriyi onurlandıran dil etiketi, dikkatleri üzerine çeken dokunuşlardan yalnızca birkaçıdır. Göz alıcı renklerdeki şık deri ise stili muhteşem bir şekilde tamamlar. Yıl dönümü kutlu olsun!
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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