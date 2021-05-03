Dikkat çekici Nike Air Force 1 '07, canlı deri malzeme, göz alıcı renkler ve öne çıkmanı sağlayacak mükemmel oranda parlaklık gibi iyi bildiğin özellikleri yenileyen OG basketbol stilidir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.7 Yıldızlar
szidyb265428221 - 03 May 2021
They look amazing, the color is so nice. I ordered a size 3.5 but too big , waiting for a size 2.5 to reappear 🤞 ♥️
davidcunzy - 06 Mar 2021
AF1 simple classic, can’t go wrong. Comfortable. Half size down
KorhanM934328968 - 04 Mar 2021
can't go wrong with an AF1, nice yellow swoosh as well so perfect for summer