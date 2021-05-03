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      Nike Air Force 1 '07

      Kadın Ayakkabısı

      ₺2.399,90

      Yüksek Puanlı

      Dikkat çekici Nike Air Force 1 '07, canlı deri malzeme, göz alıcı renkler ve öne çıkmanı sağlayacak mükemmel oranda parlaklık gibi iyi bildiğin özellikleri yenileyen OG basketbol stilidir.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Light Bone/Beyaz/Green Glow
      • Stil: 315115-164

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (198)

      4.7 Yıldızlar

      • Perfect color

        szidyb265428221 - 03 May 2021

        They look amazing, the color is so nice. I ordered a size 3.5 but too big , waiting for a size 2.5 to reappear 🤞 ♥️

      • davidcunzy - 06 Mar 2021

        AF1 simple classic, can’t go wrong. Comfortable. Half size down

      • Comfy and stylish

        KorhanM934328968 - 04 Mar 2021

        can't go wrong with an AF1, nice yellow swoosh as well so perfect for summer