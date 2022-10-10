Ana içeriğe geç
|

Popüler Arama Terimleri

En Popüler Öneriler

      Nike Air Force 1 '07

      Kadın Ayakkabısı

      ₺2.599,90

      Nike Air Force 1 '07, görünümüyle göz kamaştırır. Sahada rahat edip saha dışında şık görünmeni sağlayan bu ayakkabı, dokuma kumaş üst kısmıyla klasik basketbol stiline yeni bir yaklaşım getirir. Göz alıcı ayrıntıları, 1980'lere ait dönemi yansıtan yapıyı ve tanıyıp sevdiğin gizli Air birimlerini koruyarak efsanevi rahatlık sunan, son derece şık bir stil oluşturduk.

      • Gösterilen Renk: Light Silver/Metallic Silver/Light Silver
      • Stil: DX4108-001

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (0)

      0 Yıldızlar

      Fikrini söyle. Nike Air Force 1 '07 ürününü ilk inceleyen sen ol.