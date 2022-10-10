Nike Air Force 1 '07, görünümüyle göz kamaştırır. Sahada rahat edip saha dışında şık görünmeni sağlayan bu ayakkabı, dokuma kumaş üst kısmıyla klasik basketbol stiline yeni bir yaklaşım getirir. Göz alıcı ayrıntıları, 1980'lere ait dönemi yansıtan yapıyı ve tanıyıp sevdiğin gizli Air birimlerini koruyarak efsanevi rahatlık sunan, son derece şık bir stil oluşturduk.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
0 Yıldızlar
Fikrini söyle. Nike Air Force 1 '07 ürününü ilk inceleyen sen ol.