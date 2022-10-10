Nike Air Force 1 '07, görünümüyle göz kamaştırır. Sahada rahatlık ve saha dışında şık bir stil sunan bu orijinal basketbol silüeti; dayanıklı yapı, dikişli deri yüzeyler ve sade ayrıntılar gibi iyi bildiğin özelliklere yeni bir yaklaşım getirir. Küçük renk vurguları, ikonik beyaz üst kısımla kontrast oluşturarak canlı bir stil sunar. Nike Air yastıklama ise her adımda zinde kalmana yardımcı olur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
0 Yıldızlar
Fikrini söyle. Nike Air Force 1 '07 ürününü ilk inceleyen sen ol.