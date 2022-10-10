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      Nike Air Force 1 '07

      Erkek Ayakkabısı

      ₺2.599,90

      Pure Platinum/University Red/Beyaz/Game Royal
      Beyaz/University Red/Sail/Game Royal

      Nike Air Force 1 '07, görünümüyle göz kamaştırır. Sahada rahatlık ve saha dışında şık bir stil sunan bu orijinal basketbol silüeti; dayanıklı yapı, dikişli deri yüzeyler ve sade ayrıntılar gibi iyi bildiğin özelliklere yeni bir yaklaşım getirir. Küçük renk vurguları, ikonik beyaz üst kısımla kontrast oluşturarak canlı bir stil sunar. Nike Air yastıklama ise her adımda zinde kalmana yardımcı olur.

      • Gösterilen Renk: Pure Platinum/University Red/Beyaz/Game Royal
      • Stil: DX2660-001

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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