WNBA yıldızı Elena Delle Donne'un yeni ayakkabısı Nike Air Deldon "Lyme" ile tanış. İki kez MVP seçilen Elena'ya ayak uydurması için tasarlanan basketbol ayakkabısıyla Elena'nın çok yönlü oyun stilini sahaya taşı. Lyme hastalığına karşı verdiği mücadeleyi yansıtan Lime Green vurgular, gücünün kalmadığını hissettiğinde bile mücadele vermeye devam etmeyi temsil ediyor.
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