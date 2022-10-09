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      Nike Air Deldon "Lyme"

      Kolayca Giyilip Çıkarılabilen Basketbol Ayakkabısı

      ₺2.299,90

      WNBA yıldızı Elena Delle Donne'un yeni ayakkabısı Nike Air Deldon "Lyme" ile tanış. İki kez MVP seçilen Elena'ya ayak uydurması için tasarlanan basketbol ayakkabısıyla Elena'nın çok yönlü oyun stilini sahaya taşı. Lyme hastalığına karşı verdiği mücadeleyi yansıtan Lime Green vurgular, gücünün kalmadığını hissettiğinde bile mücadele vermeye devam etmeyi temsil ediyor.

      • Gösterilen Renk: Barely Green/Pale Ivory/Barely Green
      • Stil: DM4096-300

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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