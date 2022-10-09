İzlanda'ya gittik ve dönerken yanımızda sadece bu geniş tişörtü getirdik. Tam olarak öyle olmasa da bölgedeki bazı ünlü mağaraların grafiğine sahip bu tişört yolculuğumuzdan ilham alır. İçlik olarak giyebileceğin bu yapılı stil ekstra sıcaklık sunar. Bu ürün, geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiberleri karışımı kullanılarak %100 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Karışım en az %10 oranında geri dönüştürülmüş fiber veya en az %10 oranında organik pamuk fiberi içerir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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