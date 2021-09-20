Bol, rahat ve açık havaya hazır. "All Conditions Gear" grafiğine sahip rahat bir stil olan Nike ACG Tişört, geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiber karışımı kullanılarak %100 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Karışım en az %10 oranında geri dönüştürülmüş fiber veya en az %10 oranında organik pamuk fiberi içerir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
EricFRESH - 20 Eyl 2021
It really pops. The shirt feels high quality and more durable than the average shirt, but still comfortable. I went down half a size and that was the right call.