Geceleri yıldızları seyrederken hava serinleyebilir. Yumuşak ve sıcak tutan bu kapitone battaniye, vücudunu sararak rahat etmene yardımcı olur. Böylece bu huzurlu anların tadını titremeden çıkarabilirsin. %100 geri dönüştürülmüş naylon fiberden üretilen stil, PRIMALOFT yalıtımla doldurulmuştur ve kuru kalman için su tutmaz apreye sahiptir. Ayrıca battaniye olarak kullandığında ayaklarını ısıtabileceğin rahat bir bölmeye sahiptir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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