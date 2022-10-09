Ana içeriğe geç
|

Popüler Arama Terimleri

En Popüler Öneriler

      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike ACG Therma-FIT "Rope De Dope"

      Dönüştürülebilir Battaniye

      ₺5.899,90

      Geceleri yıldızları seyrederken hava serinleyebilir. Yumuşak ve sıcak tutan bu kapitone battaniye, vücudunu sararak rahat etmene yardımcı olur. Böylece bu huzurlu anların tadını titremeden çıkarabilirsin. %100 geri dönüştürülmüş naylon fiberden üretilen stil, PRIMALOFT yalıtımla doldurulmuştur ve kuru kalman için su tutmaz apreye sahiptir. Ayrıca battaniye olarak kullandığında ayaklarını ısıtabileceğin rahat bir bölmeye sahiptir.

      • Gösterilen Renk: Cinnabar/Golden Moss/Ironstone/Golden Moss
      • Stil: DR4772-623

      Beden/Numara ve Kesim

      • Bol kesim, geniş bir yapıya sahiptir

        Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

        1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

        • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

        Nasıl Üretildi?

        • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
        • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
        • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

        İncelemeler (0)

        0 Yıldızlar

        Fikrini söyle. Nike ACG Therma-FIT "Rope De Dope" ürününü ilk inceleyen sen ol.