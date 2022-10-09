Çöller, kanyonlar ve dağların yanı sıra şehre de uyum sağlayan hızlı ve sağlam Nike ACG Mountain Fly Low, zorlukları seninle aşmaya hazır. Hafif GORE-TEX kumaş üst kısım dayanıklıdır ve su tutmaz. Kolayca ayarlanabilen bağcık sistemi ise hareket halindeyken stili kişiselleştirmeni sağlar. Yapışkan kauçuk dış taban kayalıklardan ilham alan bir tutuş sağlarken yumuşak React köpük orta taban, hem şehirde koşarken hem de doğada kayadan kayaya atlarken rakipsiz rahatlık sunar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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