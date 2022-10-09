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      Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE

      Erkek Ayakkabısı

      ₺3.049,90

      Sea Glass/Lime Ice/Gum Light Brown/Lime Ice
      Hazel Rush/Khaki/Atomic Orange/Siyah

      Çöller, kanyonlar ve dağların yanı sıra şehre de uyum sağlayan hızlı ve sağlam Nike ACG Mountain Fly Low, zorlukları seninle aşmaya hazır. Hafif GORE-TEX kumaş üst kısım dayanıklıdır ve su tutmaz. Kolayca ayarlanabilen bağcık sistemi ise hareket halindeyken stili kişiselleştirmeni sağlar. Yapışkan kauçuk dış taban kayalıklardan ilham alan bir tutuş sağlarken yumuşak React köpük orta taban, hem şehirde koşarken hem de doğada kayadan kayaya atlarken rakipsiz rahatlık sunar.

      • Gösterilen Renk: Hazel Rush/Khaki/Atomic Orange/Siyah
      • Stil: DD2861-200

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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