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      Nike ACG Mountain Fly Low

      Ayakkabı

      ₺2.599,90

      Çöller, kanyonlar ve dağların yanı sıra şehre de uyum sağlayan hızlı ve sağlam Nike ACG Mountain Fly Low, zorlukları seninle aşmaya hazır.Hafif ripstop ve sentetik üst kısım dayanıklı ve rahattır. Kolayca ayarlanabilen bağcık sistemi ise hareket halindeyken stili kişiselleştirmeni sağlar.Yapışkan kauçuk dış taban kayalıklardan ilham alan bir tutuş sağlarken yumuşak React köpük taban, hem şehirde koşarken hem de Joshua Tree'de kayadan kayaya atlarken rakipsiz rahatlık sunar.

      • Gösterilen Renk: Brown Basalt/Siyah
      • Stil: DC9045-200

      İncelemeler (3)

      4.3 Yıldızlar

      • ;)

        emrahu470278878 - 16 Kas 2021

        on numara beş yıldız teşekkürler.

      • Fantastic

        I A. - 04 Eki 2021

        Unbelievably comfortable fantastic for the gym.

      • HüsneTubaH314568708 - 26 Eyl 2021

        Is this suitable for overprones? Or which one u advice?