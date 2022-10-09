Bir sonraki maceran için ideal olan bu stili, kolay yürüyüşlerde de kamp alanında dinlenirken de kullanabilirsin. Arazi tipi tutuş ve yumuşak orta taban, seni hedefine ulaştırır. En sevdiğin içecekle (kahve, kakaolu süt veya daha sert bir şeyler) rahatlama vaktin geldiğinde, esnek topuk katlanarak terlik benzeri çok rahat bir uyum sunarken kapitone üst kısım, ayaklarını sıcak tutar.
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