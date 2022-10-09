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      Nike ACG Moc 3.5

      Ayakkabı

      ₺2.199,90

      Bir sonraki maceran için ideal olan bu stili, kolay yürüyüşlerde de kamp alanında dinlenirken de kullanabilirsin. Arazi tipi tutuş ve yumuşak orta taban, seni hedefine ulaştırır. En sevdiğin içecekle (kahve, kakaolu süt veya daha sert bir şeyler) rahatlama vaktin geldiğinde, esnek topuk katlanarak terlik benzeri çok rahat bir uyum sunarken kapitone üst kısım, ayaklarını sıcak tutar.

      • Gösterilen Renk: Thunder Blue/Siyah/Summit White/Yellow Ochre
      • Stil: DR1025-400

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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