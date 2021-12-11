Nike ACG "Kelley Ridge" Çoraplar, crew silüetten beklediğin rahatlığı sunar. Sıcak tutan malzeme, anatomik tasarımıyla serin havalarda doğru uyumu sağlar. Nefes alabilen yumuşak stil, kendine güvenerek dışarı çıkmana yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
3761522079 - 11 Ara 2021
I've wanted to check out ACG socks for awhile and I'm a fan. Wasn't sure on the sizing since I normally wear a 12. I went with the L 8-12 and they fit perfect.