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      Nike ACG "Kelley Ridge" 2.0

      Crew Çoraplar

      ₺499,90

      Nike ACG "Kelley Ridge" Çoraplar, crew silüetten beklediğin rahatlığı sunar. Sıcak tutan malzeme, anatomik tasarımıyla serin havalarda doğru uyumu sağlar. Nefes alabilen yumuşak stil, kendine güvenerek dışarı çıkmana yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

      • Gösterilen Renk: Cool Grey/Light Bone
      • Stil: DA2599-065

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • Not disapointed

        3761522079 - 11 Ara 2021

        I've wanted to check out ACG socks for awhile and I'm a fan. Wasn't sure on the sizing since I normally wear a 12. I went with the L 8-12 and they fit perfect.