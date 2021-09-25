Dayanıklı ve sağlam tasarımıyla Nike ACG Karst Çanta, kısa seyahatler için idealdir. Fermuarlı bölmeler eşyalarını güvende tutar. Ayarlanabilir bel kemeri ise uyumu kişiselleştirebilmeni sağlar. Zincir halkalı ağı sayesinde ekstra eşyalarını klips ile çantaya takabilirsin.
5 Yıldızlar
roys348482129 - 25 Eyl 2021
Love it very well made I have a few different bags like to switch it up from time to time
EricFRESH - 17 Ağu 2021
Not too big, not too small. Fits my Yeti Rambler water bottle no problem. Quality seems very high.