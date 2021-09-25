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      Nike ACG Karst

      Küçük Çanta (3 L)

      ₺829,90

      Dayanıklı ve sağlam tasarımıyla Nike ACG Karst Çanta, kısa seyahatler için idealdir. Fermuarlı bölmeler eşyalarını güvende tutar. Ayarlanabilir bel kemeri ise uyumu kişiselleştirebilmeni sağlar. Zincir halkalı ağı sayesinde ekstra eşyalarını klips ile çantaya takabilirsin.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Dark Smoke Grey/Ironstone
      • Stil: CK7511-013

      İncelemeler (2)

      5 Yıldızlar

      • roys348482129 - 25 Eyl 2021

        Love it very well made I have a few different bags like to switch it up from time to time

      • Love this bag...it's the perfect size

        EricFRESH - 17 Ağu 2021

        Not too big, not too small. Fits my Yeti Rambler water bottle no problem. Quality seems very high.