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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike ACG "Ice Cave"

      Uzun Kollu Erkek Tişörtü

      ₺649,90

      Soğuk ve yağışlı havalar da keşfe çıkmak için bir bahane olabilir. Bu nedenle ekipmanlarımızı test etmek ve maceralarında seni desteklemenin yeni yollarını keşfetmek için İzlanda'ya gittik. Tanıdık bir yapıya sahip olan ve geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiber karışımı kullanılarak en az %75 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilen bir tişört tasarladık.

      • Gösterilen Renk: Summit White
      • Stil: DJ5776-121

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 189 cm'dir
      • Bol kesim ferah yapılıdır

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk bir araya getirildiğinde ortaya çıkan performans malzemesi, karbon emisyonlarını azaltır ve işlenmemiş polyester ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş pamuk karışımlarına kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak geliştirilir.
      • Organik pamuk sentetik kimyasallar olmadan ve geleneksel pamuğa kıyasla daha az su kullanılarak yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla yaklaşık %30 oranında azaltır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • Looks amazing in person! Material is very comfortable

        e90de93b-0f97-4d81-aeca-7a7f5337dc29 - 31 May 2022

        The shirt looks amazing in person! The material is very comfortable and breathable. The colors are bright. Definitely will get a lot of good looks. I'm 6'0 220lb and ordered a size Large expecting a snug fit, and it actually runs big. Very roomy and comfortable!! Nike, please make more long-sleeve shirts like these!!! White with popping colors. I love it!