Soğuk ve yağışlı havalar da keşfe çıkmak için bir bahane olabilir. Bu nedenle ekipmanlarımızı test etmek ve maceralarında seni desteklemenin yeni yollarını keşfetmek için İzlanda'ya gittik. Tanıdık bir yapıya sahip olan ve geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiber karışımı kullanılarak en az %75 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilen bir tişört tasarladık.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
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The shirt looks amazing in person! The material is very comfortable and breathable. The colors are bright. Definitely will get a lot of good looks. I'm 6'0 220lb and ordered a size Large expecting a snug fit, and it actually runs big. Very roomy and comfortable!! Nike, please make more long-sleeve shirts like these!!! White with popping colors. I love it!