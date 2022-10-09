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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike ACG "Hike"

      Erkek Tişörtü

      ₺579,90

      Koşullar nasıl olursa olsun yürüyüş yapmak güzeldir. Peki neden macerana bu bol kesimli ACG tişörtle başlamıyorsun? Klasik "Hike Nike" logomuza saygı duruşunda bulunan sosis grafiği stili tamamlar. Bu ürün, geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiberleri karışımı kullanılarak %100 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Karışım en az %10 oranında geri dönüştürülmüş fiber veya en az %10 oranında organik pamuk fiberi içerir.

      • Gösterilen Renk: Light Stone
      • Stil: DJ5732-145

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 185 cm'dir

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk bir araya getirildiğinde ortaya çıkan performans malzemesi, karbon emisyonlarını azaltır ve işlenmemiş polyester ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş pamuk karışımlarına kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak geliştirilir.
      • Organik pamuk sentetik kimyasallar olmadan ve geleneksel pamuğa kıyasla daha az su kullanılarak yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla yaklaşık %30 oranında azaltır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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