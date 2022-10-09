Koşullar nasıl olursa olsun yürüyüş yapmak güzeldir. Peki neden macerana bu bol kesimli ACG tişörtle başlamıyorsun? Klasik "Hike Nike" logomuza saygı duruşunda bulunan sosis grafiği stili tamamlar. Bu ürün, geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiberleri karışımı kullanılarak %100 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Karışım en az %10 oranında geri dönüştürülmüş fiber veya en az %10 oranında organik pamuk fiberi içerir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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