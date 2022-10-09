Macera seni çağırıyor. Nike ACG Ceket, %100 geri dönüştürülmüş naylon fiberden üretilen hafif ve su tutmaz kumaşıyla hava şartlarına meydan okur. Sıcak havalarda beklenmedik hava olaylarına karşı koruma sunan stili kullanmadığın zaman kolayca toplayabilirsin. Zarif ayrıntılar, Hawaii'nin ünlü volkanlarındaki lavların soğumasıyla oluşan cüruf konilerine atıfta bulunur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
0 Yıldızlar
Fikrini söyle. Nike ACG "Cinder Cone" ürününü ilk inceleyen sen ol.