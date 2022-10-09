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      Nike ACG "Cinder Cone"

      Boydan Boya Baskılı Kadın Ceketi

      ₺2.149,90

      Macera seni çağırıyor. Nike ACG Ceket, %100 geri dönüştürülmüş naylon fiberden üretilen hafif ve su tutmaz kumaşıyla hava şartlarına meydan okur. Sıcak havalarda beklenmedik hava olaylarına karşı koruma sunan stili kullanmadığın zaman kolayca toplayabilirsin. Zarif ayrıntılar, Hawaii'nin ünlü volkanlarındaki lavların soğumasıyla oluşan cüruf konilerine atıfta bulunur.

      • Gösterilen Renk: Ironstone/Dark Smoke Grey/Summit White
      • Stil: DN9805-004

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model S beden giymektedir ve boyu 170 cm'dir
      • Bol kesim ferah yapılıdır

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerindeki geri dönüştürülmüş naylon, geri dönüştürülmüş halı ve kullanılmış balık ağları gibi çeşitli malzemelerden üretilir. Naylon temizlenir, ayıklanır ve parçacıklara dönüştürülür. Sonra da yeni, geri dönüştürülmüş naylon iplikleri üretmek için kimyasal veya mekanik geri dönüşüm işlemlerinden geçirilir.
      • Geri dönüştürülmüş naylondan elde edilen malzemelerin kullanıldığı giysiler, yeni naylona kıyasla karbon emisyonlarını %50'ye kadar azaltır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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