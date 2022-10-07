Açık hava maceralarında zorlu arazi koşullarından etkilenme.Nike ACG Air Nasu 2, zorlu arazi koşullarına karşı koymak için ripstop üst kısım ve güçlendirilmiş ayrıntılarla daha da dayanıklı hale geldi.Üst kısımdaki file öğeler ve iç kısımdaki astar, nefes alabilen ve destekleyici yapısıyla yolundan şaşmamana yardımcı olur.Çıkıntılarla vurgulanmış yapışkan kauçuk dış taban, ıslak ve kayalık zeminlerde tutuş sağlamak için tasarlanmıştır.
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