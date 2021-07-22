Nike Academy Team Spor Çantası, sağlam tasarımıyla hem ıslak hem kuru koşullara dayanıklıdır. Ana bölme açıldığında ekipmanını saklayabileceğin geniş alan ortaya çıkar. Farklı taşıma noktaları ise sahaya gidip gelirken alternatif taşıma seçenekleri sunar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.7 Yıldızlar
D A. - 23 Tem 2021
Good bag
J J. - 29 May 2021
Impressed with this! As a Powerlifter, I probably bring more gear to the gym than the average gym-goer. This session allowed all my gym gear with absolutely no problems! Looks really good as a bonus.
A B. - 20 May 2021
Good sized gym bag