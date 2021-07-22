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      Nike Academy Team

      Futbol Spor Çantası (Orta Boy)

      ₺449,90

      Nike Academy Team Spor Çantası, sağlam tasarımıyla hem ıslak hem kuru koşullara dayanıklıdır. Ana bölme açıldığında ekipmanını saklayabileceğin geniş alan ortaya çıkar. Farklı taşıma noktaları ise sahaya gidip gelirken alternatif taşıma seçenekleri sunar.

      • Gösterilen Renk: University Red/Siyah/Beyaz
      • Stil: BA5504-657

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (3)

      4.7 Yıldızlar

      • Good

        D A. - 23 Tem 2021

        Good bag

      • Like a Tardis!

        J J. - 29 May 2021

        Impressed with this! As a Powerlifter, I probably bring more gear to the gym than the average gym-goer. This session allowed all my gym gear with absolutely no problems! Looks really good as a bonus.

      • Good stuff

        A B. - 20 May 2021

        Good sized gym bag