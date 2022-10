Sürdürülebilir Malzemeler

Sürdürülebilir Pamuk

2020 yılı itibarıyla ürün yelpazemizin tamamında kullandığımız pamuğun %100'ü organik sertifikalı, geri dönüştürülmüş veya Better Cotton Initiative (BCI) aracılığıyla tedarik edilmiş Better Cotton pamuktur. Pamuk tarımını dünya genelinde iyileştirmek için çalışan BCI, pamuğu Kütle Denge sistemi aracılığıyla tedarik eder. Kullandığımız organik pamukların tümü, fosil yakıt kaynaklı böcek ilaçları veya sentetik gübre kullanmadan yetiştirilir. Ayrıca her yıl 680 tondan fazla pamuğu geri dönüştürüyoruz.