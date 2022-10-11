Sürdürülebilir Malzemeler ve Yenilik
NIKE FORWARD
NIKE FORWARD ULTRA İNCE, İĞNEYLE İŞLENMİŞ KATMANLARDAN ELDE EDİLEN YEPYENİ BİR MALZEMEDİR. ÇOK YUMUŞAKTIR, OLAĞANÜSTÜ SICAK TUTAR VE SON DERECE HAFİFTİR. AMA DAHA DA ÖNEMLİSİ, BU MALZEMEYİ KULLANDIĞIMIZ İLK KOLEKSİYONUMUZUN KARBON AYAK İZİ, GELENEKSEL ÖRGÜ FLEECE MALZEMEMİZE KIYASLA ORTALAMA %75 DAHA AZDIR.
MALZEMELERİMİZİ NASIL SEÇİYORUZ?
Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuzda attığımız en büyük adımlardan biri, malzeme seçimimizdir. Malzemeler, bir ürünün ayak izinin %70'inden fazlasına karşılık gelir. Kullanılmış plastikler, iplikler ve kumaşları yeniden kullanarak emisyonlarımızı önemli oranda azaltıyoruz.