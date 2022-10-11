Sürdürülebilir Malzemeler ve Yenilik

NIKE FORWARD

NIKE FORWARD ULTRA İNCE, İĞNEYLE İŞLENMİŞ KATMANLARDAN ELDE EDİLEN YEPYENİ BİR MALZEMEDİR. ÇOK YUMUŞAKTIR, OLAĞANÜSTÜ SICAK TUTAR VE SON DERECE HAFİFTİR. AMA DAHA DA ÖNEMLİSİ, BU MALZEMEYİ KULLANDIĞIMIZ İLK KOLEKSİYONUMUZUN KARBON AYAK İZİ, GELENEKSEL ÖRGÜ FLEECE MALZEMEMİZE KIYASLA ORTALAMA %75 DAHA AZDIR.

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Sürdürülebilir Malzemeler

NIKE FORWARD

Sürdürülebilir Malzemeler

NIKE FORWARD ULTRA İNCE, İĞNEYLE İŞLENMİŞ KATMANLARDAN ELDE EDİLEN YEPYENİ BİR MALZEMEDİR. ÇOK YUMUŞAKTIR, OLAĞANÜSTÜ SICAK TUTAR VE SON DERECE HAFİFTİR. AMA DAHA DA ÖNEMLİSİ, BU MALZEMEYİ KULLANDIĞIMIZ İLK KOLEKSİYONUMUZUN KARBON AYAK İZİ, GELENEKSEL ÖRGÜ FLEECE MALZEMEMİZE KIYASLA ORTALAMA %75 DAHA AZDIR.

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Sürdürülebilir Malzemeler

MALZEMELERİMİZİ NASIL SEÇİYORUZ?

Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuzda attığımız en büyük adımlardan biri, malzeme seçimimizdir. Malzemeler, bir ürünün ayak izinin %70'inden fazlasına karşılık gelir. Kullanılmış plastikler, iplikler ve kumaşları yeniden kullanarak emisyonlarımızı önemli oranda azaltıyoruz.

Sürdürülebilir Malzemeler

Nike Flyknit

Nike Flyknit, atık miktarı geleneksel ayakkabı üst kısmı üretiminden ortalama %60 daha az olan, özel olarak geliştirilmiş hafif bir kumaştır. Flyknit'ten üretilen her ayakkabı üst kısmında 6-7 plastik şişe bulunur.

Nike Flyknit'i İncele
Sürdürülebilir Malzemeler

Nike Air

2008 yılından beri tüm Nike Air tabanlar en az %50 oranında geri dönüştürülmüş üretim atığından üretilir. 2020 itibarıyla Nike'ın Kuzey Amerika'daki tüm Air Manufacturing Innovation tesisleri %100 yenilenebilir rüzgar enerjisiyle çalışmaktadır. Air tabanlarımız için kullandığımız malzemelerden çıkan atıkların %90'ından fazlasını yeniden kullanarak yenilikçi yastıklama sistemleri üretiyoruz. Yani hem ayaklarını hafifletiyor hem de atık miktarını azaltıyoruz.

Nike Air'i İncele
Sürdürülebilir Malzemeler

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Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu.

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