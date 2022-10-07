Sporcular: Avustralya

Sport is Never Done

Yeni numaralar öğrenme zamanı. Yeni rekorlar kır. Yeni sahalara adım at. Birlikte oynadığımız zaman sporun neler başarabileceğini tüm dünyaya göster.

Sporcular: Avustralya

Alanna Smith
Basketbol

Sporcular: Avustralya

Ariarne Titmus
Yüzme

Sporcular: Avustralya

Ben Simmons
Basketbol

Sporcular: Avustralya

Alanna Kennedy
Futbol

Sporcular: Avustralya

Caitlin Foord
Futbol

Sporcular: Avustralya

Catriona Bisset
Atletizm

Sporcular: Avustralya

Brianna Davey
Avustralya Futbolu

Sporcular: Avustralya

Brodie Grundy
Avustralya Futbolu

Sporcular: Avustralya
Sporcular: Avustralya

Dylan Alcott
Paralimpik Tekerlekli Sandalye Tenisi

Sporcular: Avustralya

Dame Valerie Adams
Atletizm

Sporcular: Avustralya
Sporcular: Avustralya

Ellie Carpenter
Futbol

Sporcular: Avustralya

Emily Van Egmond
Futbol

Sporcular: Avustralya

Kyah Simon
Futbol

Sporcular: Avustralya

Hayley Raso
Futbol

Sporcular: Avustralya

Eliza McCartney
Atletizm

Sporcular: Avustralya

Ezi Magbegor
Basketbol

Sporcular: Avustralya

Geva Mentor
Netbol

Sporcular: Avustralya

Hayley Wilson
Kaykay

Sporcular: Avustralya

Jaryd Clifford
Paralimpik Atletizm

Sporcular: Avustralya

Jessica Hull
Atletizm

Sporcular: Avustralya

Matthew Ramsden
Atletizm

Sporcular: Avustralya
Sporcular: Avustralya

Nick Kyrgios
Tenis

Sporcular: Avustralya

Sam Kerr
Futbol

Sporcular: Avustralya

Shane O'Neill
Kaykay

Sporcular: Avustralya
Sporcular: Avustralya

Stewart McSweyn
Atletizm

Sporcular: Avustralya

Tayla Harris
Avustralya Futbolu

Sporcular: Avustralya