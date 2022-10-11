|Alfa Numara
|3XS
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|US - Erkek
|1 - 3
|3 - 5
|5 - 7
|7 - 9
|9 - 11
|11 - 13
|13 - 15
|15 - 17
|17 - 19
|US - Kadın
|2.5 - 4.5
|4.5 - 6.5
|6.5 - 8.5
|8.5 - 10.5
|10.5 - 12.5
|12.5 - 14.5
|14.5 - 16.5
|16.5 - 18.5
|18.5 - 20.5
|UK - Erkek
|0.5 - 2.5
|2.5 - 4.5
|4.5 - 6
|6 - 8
|8 - 10
|10 - 12
|12 - 14
|14 - 16
|16 - 18
|UK - Kadın
|13.5 - 2
|2 - 4
|4 - 6
|6 - 8
|9 - 10
|10 - 12
|12 - 14
|14 - 16
|16 - 18
|CM - Erkek
|20 - 22
|22 - 23.5
|23.5 - 25
|25 - 27
|27 - 29
|29 - 31
|31 - 33
|33 - 35
|35 - 37
|CM - Kadın
|20 - 21.5
|21.5 - 23.5
|23.5 - 25.5
|25.5 - 27.5
|27.5 - 29.5
|29.5 - 31.5
|31.5 - 33.5
|33.5 - 35.5
|35.5 - 37.5
|EU - Erkek
|32.5 - 35
|35 - 37.5
|37.5 - 40
|40 - 42.5
|42.5 - 45
|45 - 47.5
|47.5 - 49.5
|49.5 - 51.5
|51.5 - 53.5
|EU - Kadın
|32 - 35
|35 - 37.5
|37.5 - 40
|40 - 42.5
|42.5 - 45
|45 - 47.5
|47.5 - 50
|50 - 52
|52 - 54
Nike Air Presto Alfa Ayakkabılar
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