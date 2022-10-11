Nike Air Presto Alfa Ayakkabılar

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Beden/Numara Çizelgesi
Alfa Numara3XSXXSXSSMLXLXXL3XL
US - Erkek1 - 33 - 55 - 77 - 99 - 1111 - 1313 - 1515 - 1717 - 19
US - Kadın2.5 - 4.54.5 - 6.56.5 - 8.58.5 - 10.510.5 - 12.512.5 - 14.514.5 - 16.516.5 - 18.518.5 - 20.5
UK - Erkek0.5 - 2.52.5 - 4.54.5 - 66 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 18
UK - Kadın13.5 - 22 - 44 - 66 - 89 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 18
CM - Erkek20 - 2222 - 23.523.5 - 2525 - 2727 - 2929 - 3131 - 3333 - 3535 - 37
CM - Kadın20 - 21.521.5 - 23.523.5 - 25.525.5 - 27.527.5 - 29.529.5 - 31.531.5 - 33.533.5 - 35.535.5 - 37.5
EU - Erkek32.5 - 3535 - 37.537.5 - 4040 - 42.542.5 - 4545 - 47.547.5 - 49.549.5 - 51.551.5 - 53.5
EU - Kadın32 - 3535 - 37.537.5 - 4040 - 42.542.5 - 4545 - 47.547.5 - 5050 - 5252 - 54