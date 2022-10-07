Tell Us Never.
"Seni eleştiren ve yeterince iyi olmadığını söyleyen insanlar her zaman olacak. Önemli olan onları haksız çıkarmak." Jordan Henderson.
Liverpool FC, benzersiz bir ruha sahip olan küresel bir ailedir. Gücünü kuşkudan almaz; kendisinden kuşku duyulduğunda başarılı olur. "Asla" sözünü duyduğunda başarılı olacağına emin olabilirsin.
Liverpool FC 2020/21 İç Saha Forması
Üstün takım için üstün forma. Yeni iç saha forması, Teal tonlu ayrıntılar ve katlanır v yaka ile dünyaca ünlü kırmızı renkli stili ileriye taşıyor. Yeni formayı aşağıdan satın alabilirsin.