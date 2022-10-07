Liverpool Taraftarları: Global Bir Aile

SPION KOP 1906: Bir Okul
Liverpool FC taraftarlarının iyi bildiği eski bir söz vardır: "Eğitimini Kop'ta alırsın." Bu Fanzin de dünyanın en özel futbol taraftar gruplarından biri hakkındaki ders kitabın olacak.
Takımdaşlarıyla birlikte tezahürat yapmayı öğrenen genç Liverpool taraftarları, popüler kültür ve kıvrak Liverpool zekasının ürünü olan tezahüratları değiş tokuş eden, ödünç alan ya da doğrudan araklayan dünyanın dört bir yanındaki taraftar grupları ve Anfield'ın atmosferinde dizleri çözülen rakip takım oyuncuları için bu ünlü eski tribün, her zaman değerli bir okul olmuştur.
1906'da inşa edilen ve adını Boer Savaşı'nda yapılan bir muharebede çok sayıda Liverpoollunun hayatını kaybettiği dik Spioenkop tepesinden alan Liverpool'un Kop tribünü, başlı başına bir kültür ikonu haline geldi. Tribün önce altmışlı yıllarda, sonra da Liverpool'un Avrupa futboluna damgasına vurduğu 1970'ler ve 1980'lerde ateşli atmosferi, doğaçlama tezahüratları, el yapımı bayrakları ve rakip oyunculara yaptığı muzipliklerle ün kazandı.
Kop'un üyeleri, kendilerini Kop'un sahibi olarak değil, günü geldiğinde görevlerini genç nesle aktaracak kişiler olarak görüyor. O gün geldiğinde, tribün geleneklerinin yeni nesillerce ilerletilip hem Anfield'ın sahasında hem de Merseyside topluluklarında yaşananlara uygun olarak şekillendirileceğini söylüyorlar. Kırmızılılar şampiyon olduğu için tribün ile yönetim arasındaki bağ hiç olmadığı kadar güçlü ve yakın bir hale geldi. Bu da Liverpool'a verilen desteğin arttığını gösteriyor.
Atmosfer Eski İhtişamına Döndü
2013 yılında taraftar gösterilerine yardımcı olması amacıyla kurulan ve kendisini Kop'un mevcut sakinleri olarak gören az sayıdaki gayriresmi gruptan biri olan Spion Kop 1906, saflarına katılan genç Kop'luların da desteğiyle hiç olmadığı kadar güçlendi ve birliğini sağlamlaştırdı.
"Aslında biz, Liverpool ile hem iç saha hem de deplasman maçlarına giden bir avuç taraftardık." diyen 1906'nın kurucu üyesi Chris Hudson, sözlerine şöyle devam ediyor: "Birkaçımızın Anfield'da bayrağı vardı ve hepimiz Kop'un aynı bölümünde oturuyorduk. Daha iyi şeyler yapmak istedik. Sahanın atmosferi kötüydü ve birlikte çalışırsak, atmosferi biraz renklendirirsek, gelenekleri sahaya geri getirirsek bu durumun iyileşebileceğini düşündük.
Bayraklarımızla Kop'un alt kısmında toplanmaya karar verdik. Ne yapacaksak bireysel olarak değil, grup olarak yapacaktık. Bayrakları hazırlama işini üstlendik. Tek isteğimiz, herkesin maçtan keyif almasını sağlamak ve Anfield'ı hem görsel açıdan hem de atmosfer açısından daha iyi bir yer haline getirmekti. Aslında her şey bu kadar basitti."
Liverpool bakış açısıyla eşanlamlı olan bu "kendi işini kendin gör" yaklaşımı ve gerçek bir değişiklik yaratma arzusu, kulübü ayağa kaldırdı ve geçen yedi yılda Anfield bambaşka bir yere dönüştü. Jurgen Klopp'un kupaya doymayan Liverpool'u, kulübün etkileyici Avrupa zaferlerine bir yenisini ekledi; üç sezondur ligde evinde yenilmedi ve nihayet Liverpool'un en çok istediği kupa olan Premier League kupasını da kazandı.
Dayanışma Başarıyı Getirir
Saha dışında ve tribünlerde de işler benzer yürüyor. Spion Kop 1906'nın yanı sıra, adını Liverpool'u eski ikinci ligden alıp İngiltere şampiyonluğuna ulaştıran unutulmaz teknik direktörden alan Liverpool taraftar birliği Spirit of Shankly ve daha amatör ruhlu birkaç gayriresmi taraftar hareketi, Anfield'a yeniden can verdi. Kop, sarsıntılarla dolu bir dönemin ardından kulüple köprüleri yeniden kurmaya başladı ve sahadaki kahramanlarıyla hiç olmadığı kadar yakınlaştı.
Grubun bir başka üyesi Max Stevens şöyle diyor: "27 yaşındayım. Yani hayatım boyunca bu anı bekledim. 1906'yı kuranlar, son lig şampiyonluğumuzu kazandığımızda ya doğmamıştı ya da hatırlamayacak kadar küçüktü. O yüzden bu hepimiz için çok önemli bir andı. Bunu çok bekledik. Nihayet başarmış olmamız muhteşem bir duygu.
Sanırım şimdi aynı duygular takımda da hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde hissediliyor. Dayanışma ve birliğin, son başarılarımızda önemli bir aktör olduğunu düşünüyorum. Hepimiz Shankly'nin hikayeleriyle büyüdük. Onun futbola ve hayata yansıttığı sosyalist vizyonu öğrendik. Şu anki takımın küçükken dinlediğimiz o hikayelere en yakın takım olduğunu hissediyorum."
Herkesin aynı yönde hareket etmesi ve sahada başarıların ardı ardına gelmesiyle birlikte Spion Kop dikkatini (her zaman olduğu gibi) futbolun ve Anfield sınırlarının dışındaki mücadelelere vermeye başladı. Shankly'nin sosyalizmi onlar için sadece bir slogan değil. Değerleri, kırmızı yatak çarşaflarının üzerinde yazılı sloganların ötesine geçiyor.
İşleri Farklı Yapmak
Topluluk, Kop için elbette çok önemli. Futbol, toplulukları bir araya getirme gücüne sahip bir spor ve Kop'un kendisi de başlı başına bir topluluk. Chris şöyle diyor: "Hepimiz aynı şehirdeniz ve LFC bizi bir araya getiriyor. Gerek Anfield'daki atmosferi canlı tutuyoruz gerekse şehirdeki hayır işlerini destekliyoruz. Bu işin parçası olarak şehirdeki aşevlerini ve Liverpool'daki evsizleri destekliyoruz. Benzersiz bir futbol taraftar grubu olmak ve işleri farklı yapmak istiyoruz."
Hem Max hem de Chris'in tutkusu gözle görülür derecede güçlü. Onlar sadece futbol kulübüne değil, şehrin kendisine de tutkuyla bağlı. Kalpleri Liverpool ve Liverpool'lular için atıyor. Onlar ve Spion Kop 1906'nın diğer üyeleri için Liverpool kulübü ile şehri arasında hiçbir fark yok.
Peki şimdi ne olacak? Görülebilecek ne varsa gördüler. Hem Chris hem de Max, kulüplerinin kazanabileceği tüm kupaları kazandığına şahit oldu ve Anfield'daki taraftar dönüşümünün kalbinde yer aldı. Bu başarıları ne takip edebilir?
Chris, Spion'un en genç üyeleri Sam, Lewis ve Jordi'yi işaret ederek, "Yaptığımız işlerin büyük bir kısmı, elimizdekileri yeni nesil için korumayı amaçlıyor." diyor.
"Onlara ihtiyacımız var. Meşaleyi bizden devralacak harika gençlerimiz olduğu için çok şanslıyız. İnsanlara bizden çekinmemeleri gerektiğini, bize gönül rahatlığıyla gelebileceklerini ve işleri herkes için daha iyi hale getirecek bir yeni nesil peşinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sonuçta yaşımız geriye gitmiyor, değil mi?"
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