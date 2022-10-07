Kop: Eski Gelenekler, Yeni Yüzler

Anfield Sanatı
Spion Kop 1906 2013 yılında, kendilerini Kop'un mevcut sakinleri olarak gören gayriresmi gruplardan biri olarak taraftar gösterilerine yardımcı olması amacıyla kuruldu. 1906'da inşa edilen ve adını Boer Savaşı'nda yapılan bir muharebede çok sayıda Liverpoollunun hayatını kaybettiği dik Spioenkop tepesinden alan Liverpool'un Kop tribünü, yıllar içinde başlı başına bir kültür ikonu haline geldi.
Grubun kimliğinde ve amaç algısında kilit rol oynayan ikonik pankartların önemini, Spion üyesi Sam Evans'tan dinledik. Bu Fanzin bölümünde grubun geçmişi ve üyelerin Kop'a duyduğu tutku ve bağlılık hakkında bilgi edineceksin.
Geleneği ve Kimliği Koruma
"Hep kendi kimliğimiz oldu. Bu açıdan farklı bir grubuz. Dedemin ve amcalarımın Kop'un son tribününe gittiği dönemlerden, Kop'un videolarını izleyerek büyüdüm. Kop'un görünümü her zaman şöhretinin hakkını vermiştir. Bu, Liverpool'un kendi kimliği ve bunun genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Solipsizm, şehrin kendisi ve siyasetin birlikte yoğrulduğu bir kimlik bu."
Pankartları Hazırlama
"Pankartları demokratik bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Birbiriyle dost olan, benzer görüşlerdeki kadın ve erkeklerden oluşan bir grubuz. Birisi bir tavsiyede bulunuyor ve bu fikri birkaçımız kabul eder etmez çalışma başlıyor. Bu açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum."
"Mizah anlayışı her zaman Kop'un kimliğinin büyük bir parçası olmuştur. Bu yönümüzle ünlü olduğumuzu bile söyleyebilirim. Bu yüzden pankartların komik olması önemli. Örneğin, iç saha veya deplasman fark etmeden rakiplerimizle dalga geçmeliyiz."
"Bence her şeyden önce pankartınızın ilgi çekici olması gerekiyor. Seyircilerin dikkatini çekebilmeli. İkinci olarak, kendi fikirlerinizi içermesi gerektiğini düşünüyorum. Başka birinin fikrini kopyalamamalısınız. Size ve kulübün değerlerine özel olmalı. Üçüncü olarak, elde üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelenek bu. Pankartlar eskiden böyle hazırlanmış ve bu yöntemi sürdürmemiz gerekiyor."
En İyisi
"Favori pankartım City maçı için hazırladığımız. Büyük bir projeydi. Yurtdışında ulaştığımız dört dönüm noktasını gösteriyordu. Televizyonda gösterildiğini ve övgü topladığını görmek hepimize gurur verdi."
"Oyuncular ve taraftarlarla kurulan ilişkiler çok önemli. Pankartları kullanarak hem oyuncular hem de diğer taraftarlarla iyi bir bağ kurmak kadar keyifli bir şey yok."
Geleceğe Bakış
"Bence Spion Kop 1906 bir atmosfer oluşturmak ya da atmosferi korumak için kurulmadı. Liverpool FC'nin geleneklerini canlı tutmak için kuruldu. Bizim gibi aynı kafa yapısındaki insanların aynı hedef doğrultusunda çalışmasını önemli buluyorum. Kop'a karşı sorumluluğumuzun gelenekleri devam ettirmek ve yok olup gitmemesi için gençleri aramıza almak olduğunu düşünüyorum. Gelecek bu."