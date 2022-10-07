Kop: Eski Gelenekler, Yeni Yüzler

"Pankartları demokratik bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Birbiriyle dost olan, benzer görüşlerdeki kadın ve erkeklerden oluşan bir grubuz. Birisi bir tavsiyede bulunuyor ve bu fikri birkaçımız kabul eder etmez çalışma başlıyor. Bu açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"Mizah anlayışı her zaman Kop'un kimliğinin büyük bir parçası olmuştur. Bu yönümüzle ünlü olduğumuzu bile söyleyebilirim. Bu yüzden pankartların komik olması önemli. Örneğin, iç saha veya deplasman fark etmeden rakiplerimizle dalga geçmeliyiz."

"Bence her şeyden önce pankartınızın ilgi çekici olması gerekiyor. Seyircilerin dikkatini çekebilmeli. İkinci olarak, kendi fikirlerinizi içermesi gerektiğini düşünüyorum. Başka birinin fikrini kopyalamamalısınız. Size ve kulübün değerlerine özel olmalı. Üçüncü olarak, elde üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelenek bu. Pankartlar eskiden böyle hazırlanmış ve bu yöntemi sürdürmemiz gerekiyor."