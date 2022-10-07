Toxteth Gençlerini Yetiştirmek
Bir zamanlar Liverpool'un en belalı bölgelerinden biri olan Toxteth'te genç futbolcular, semtin efsanesinden aldıkları yardımla sahada ve saha dışında topluluklarının gündemini değiştiriyor.
Earl Jenkins ile Lodge Lane veya Granby Street'te yürürken adım başı durdurulmamanın imkanı yok. Genci yaşlısı tüm Liverpool'lular, Earl'ün ve desteklediği inisiyatiflerin bölge üzerindeki inanılmaz etkisini kanıtlarcasına gülerek "Selam Earl" diyor. Eski veya yeni oyuncularından birine rastladığında Earl'den onun ne kadar iyi bir kaleci, stoper veya forvet olduğunu duyuyorsun.
Son yirmi yıldır Toxteth topluluğunun kalbinde yer alan Earl, Liverpool'un en kapsayıcı amatör futbol kulübü Kingsley United'ın başkanı, Calderstones School'un Eğitim Mentoru ve Unity Youth Centre ile Granby Toxteth Youth Forum'un gençlik sorumlusu.
Yönettiği futbol kulübü, futbolun bir topluluğun kalbindeki çocuklara nasıl güç verebileceğinin ve sürecin bir parçası olarak hayatlarını iyileştirmelerini nasıl sağlayabileceğinin muhteşem bir örneği.
Bu yüzden Earl'ün hikayesi çok ilginç ve bir o kadar da önemli. Ama aslında bu, onun hikayesi değil.
Topluluğun Temel Taşı
Earl'ün yaptığı çalışmalar topluluğu şekillendirdi ve onlarca yıldır sıkıntı çeken bölgeye umut aşıladı. Üstelik her şeyin çıkış noktası olan futbol, Earl'ün sevdiği bir spor bile değildi.
Gülerek "Futbolu sevmezdim bile." diyen Earl, sözlerine şöyle devam ediyor: "Çocukları desteklemek için bu işe giriştim. Her şey Liverpool'un eski oyuncusu Howard Gayle'in semtte kurduğu yerel bir kulüp olan Stanley House'a katılmamla başladı. Bir süre sonra Granby Toxteth Youth Forum'da ve o zamanki adıyla Tiber FC'de çalışmaya başladım. Kışın çocukları çalıştıracağım kapalı bir alana ihtiyacım vardı. Unity Youth Centre ile ilişkim de böyle başladı."
"Birkaç hafta önce silahlı bir olay yaşanmıştı ve merkezi devam ettirip ettirmeyeceklerinden emin değillerdi. Bana bir yönetim kurulu oluşturduklarını söylediler ve ben de kurula beni de eklemelerini söyledim. Kurula girdikten sonra Unity'nin başkanlığına seçildim."
O günden itibaren Earl'ün kariyeri, topluluğunun üyelerini desteklemeye büyük vakit ayıracağı bir yola girdi. Kendisi de büyük bir aileden gelmesine rağmen başkalarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi hep başardı. Earl bu kariyer yoluna bilinçli bir şekilde girmemiş olsa da, başkaları yapamadığında elini taşın altına sokmayı hep bildi.
Bir Kulüpten Fazlası
Böylece Earl ve Kingsley United, Toxteth'te futbolun ve gençlik kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Liverpool'lu olmaktan gurur duyan Earl, tahmin edebileceğin gibi asla pes etmiyor. Ne "hayır" yanıtını ne de "asla" seçeneğini tanıyor.
Earl, Liverpool 8 gençleriyle karşılıklı saygı çerçevesinde bir bağ kurmayı başardı. Earl'ün yedi yaşından beri tanıdığı Aws Furghani, şöyle diyor: "Kulüp ailem gibi. Herkese önemli olduğunu hissettiriyorlar ve bu çok hoşuma gidiyor. Kingsley bana kendi kendime yetmeyi ve başkalarına yardıma hazır olmayı öğretti."
Aws, Kingsley ruhunun ve Toxteth'in kapsayıcı, ilerici tavrının somut bir örneği. 2012 yılında ailesiyle Libya'dan gelmesine, yani oranın yerlisi olmamasına rağmen kendisine bir futbol kulübü ve yeni bir ev buldu.
Geleceğin Sesleri
Bu gençleri hayatta başarıya hazırlamanın ne kadar değerli olduğu, zaman geçtikçe daha iyi görülüyor. Earl ve ekibi, çocuklara başka yerde alamayacakları görünmez hayat dersleri veriyor ve bu değerli çalışmalar sayesinde topluluk iyiye gidiyor.
"Gençlerin ilgisini futbolla çekiyoruz. Kendilerine söylendiği için değil, takımın bir parçası olmak istedikleri için geri geliyorlar. Standartları belirliyoruz ve onları suçtan uzak tutuyoruz."
Kulüpten iyi oyuncuların dışında öğretmenler, doktorlar ve mimarlar da çıktı. Bu da Earl'ün gençleri doğru yolda tutmak için sarf ettiği çabaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
"Bizimki gibi kulüpler, Unity gibi gençlik merkezleri ve bölgedeki diğer harika takımlar ve inisiyatifler, buradaki hayatı olumlu yönde değiştirdi. Ama buranın sesi olma görevi yeni neslin üzerine düşüyor."
"Bu çocuklar çok zeki, dikkatli, muhteşem. Benim o yaşlardaki halimden çok daha iyiler... Bu neslin çok başarılı olacağına inanıyorum. Bir tek erken gelip kaleleri kurmaya yardımcı olmalarını istemeyeceksin. Bunu bir türlü yapamıyorlar."
Earl, gençleri futbol oynamaya teşvik ediyor olsa da burada söz konusu olan şey çok daha büyük. Gençlik enerjisini kanalize etmek için sporu kullanıyor ve gençlere zamanını yönetmeyi, kendin ve topluluğun için sorumluluk almayı ve takım arkadaşlarına saygı duymayı öğretiyor.
Sportmenliğin temel ilkeleri, Toxteth gençlerinin ayaklarını yere sağlam basmasını sağlıyor ve onlara parlak bir gelecek sunuyor.