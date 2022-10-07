Bir zamanlar Liverpool'un en belalı bölgelerinden biri olan Toxteth'te genç futbolcular, semtin efsanesinden aldıkları yardımla sahada ve saha dışında topluluklarının gündemini değiştiriyor.

Earl Jenkins ile Lodge Lane veya Granby Street'te yürürken adım başı durdurulmamanın imkanı yok. Genci yaşlısı tüm Liverpool'lular, Earl'ün ve desteklediği inisiyatiflerin bölge üzerindeki inanılmaz etkisini kanıtlarcasına gülerek "Selam Earl" diyor. Eski veya yeni oyuncularından birine rastladığında Earl'den onun ne kadar iyi bir kaleci, stoper veya forvet olduğunu duyuyorsun.

Son yirmi yıldır Toxteth topluluğunun kalbinde yer alan Earl, Liverpool'un en kapsayıcı amatör futbol kulübü Kingsley United'ın başkanı, Calderstones School'un Eğitim Mentoru ve Unity Youth Centre ile Granby Toxteth Youth Forum'un gençlik sorumlusu.

Yönettiği futbol kulübü, futbolun bir topluluğun kalbindeki çocuklara nasıl güç verebileceğinin ve sürecin bir parçası olarak hayatlarını iyileştirmelerini nasıl sağlayabileceğinin muhteşem bir örneği.

Bu yüzden Earl'ün hikayesi çok ilginç ve bir o kadar da önemli. Ama aslında bu, onun hikayesi değil.