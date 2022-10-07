Bir Liverpool Taraftarının Hikayesi: Lil C

Karşınızda Lil C
Vizyonundan Vazgeçmemek
Çok yetenekli olan 25 yaşındaki Lil C, yaratıcı vizyonunu bir aracın sınırlamasına asla izin vermedi. Kendi kendini eğiten ve yayıncılık, DJ'lik ve A&R'lik alanlarında becerilerini sergileyen Lil C, diğer genç yaratıcı vizyonerleri destekleyerek dünyaya dinletmek için sabırsızlandığı progresif yeni bir sound'a hayat veriyor.
Lil C, inatçılığını konuşturarak çok az DJ'in yapabildiğini yapıyor ve yalnızca sevdiği müzikleri çalıyor. Ancak bu inatçılığı temelsiz değil. İnandığı sanatçılar için bir platform oluşturma ve sunma arayışı, müzik sektöründe cesaret verici değişimlerin önünü açıyor.
Doğuştan Liverpool FC taraftarı olan Lil C, sadakatinin test edilmesinin ne demek olduğunu iyi biliyor. Ne de olsa bu kulüp, geri dönüşleriyle şüphe duyanları haksız çıkarmaya bayılıyor. Kendisinden çok şey beklenmeyen birinin beklentileri aşması, dirençli olmaya verilebilecek en iyi örnektir.
Lil C, yanında olmasını isteyeceğin bir kişi. Kendisine "hayır" denmesini kabul etmeyen, mücadeleci bir ruhu var; çünkü "hayır" kelimesi ne onun ne de tuttuğu kulübün sözlüğünde var.
İçgüdüleri İzlemek, Ağ Oluşturmak
Lil C hiçbir şeyin sana altın tepside ikram edilmediğini, bir şey değerliyse onun için mücadele etmen gerektiğini öğrendi. Çalıştığı rekabetçi sektörde, becerilerini çeşitlendirmek rakiplerinin bir adım önüne geçmeni sağlıyor. Ayrıca burada açıkladığı gibi, elinden geldiği zaman başkalarına yardım elini uzatmana da olanak tanıyor.
"Üç iş yapıyorum. Her şeyden önce bir yayıncıyım. Yaptığım radyo programlarının daha kaliteli olması için DJ'liği öğrendim. Gençken parti düzenleyen ve parti tanıtımı yapan çok tanıdığım oldu ama ben hep işin eğlencesindeydim. Ciddi bir adımım olmamıştı. Sonra okurken öğrenci radyosunda çalışmaya başladım ve böylece öğrenci kültürünün, gece hayatı kültürünün temsilcileriyle çevrili olduğum bir ortama girmiş oldum. Bu, asla uyumayan bir dünyaydı. Yayıncılığa ilk adımımı bu şekilde attım."
"Müzik her zaman tutkum ve hobim olmuştur ama kariyerimin müzik olacağını hiç düşünmemiştim. Kendime hiç "Mesleğim bu olmalı. Şunu yapmak istiyorum..." gibi şeyler demedim. Bu işe bundan farklı şekilde girdim ve o yüzden A&R olma sürecim son derece doğal bir süreç oldu."
Lil C gerçek bir müzik sever olduğu için bağlantıları aracılığıyla Young Turks adlı müzik şirketine stajyer olarak girdi: "Bence o stajyerliği kazanmamı sağlayan şey, müziğe karşı ne kadar derin ve geniş bir sevgi beslediğimi iş arkadaşlarımın görmesiydi. Müzikle olan ilişkim hakikiydi."
"Şu anda, bir stüdyosu olmayan ya da ne yapmak istediğini bilmeyen fakat sanatsal bir vizyonu olan sanatçıları ve yetenekli bireyleri bulmaya yardımcı oluyorum."
Lil C, doğuştan yaratıcı bir kişi olarak sanatına ve işine karşılıklı bir saygı ve empati çerçevesinde bağlı. Bilgi birikimini ve zekasını, karşılıklı faydalı olacak bir şekilde başkalarıyla paylaşabiliyor. Bir başka deyişle, işin püf noktasını buldu.
"Bu da DJ'liğime yansıyor. Sadece sevdiğim müzikleri çalıyorum. Hoşuma gitmeyen şarkıları çalmıyorum. Bunu asla yapmam. O yüzden müziğini çaldığım kişilerle ilişki kurmak güzel geliyor. Albümler veya stüdyo zamanı hakkında tavsiyeler vererek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, çünkü bu sektörün temelinde kültürel ürünler satmak var." Lil C, meselenin toplumun küçük unsurlarını desteklemek ve sahici insanların içlerinden gelen şeyi yapmalarına yardımcı olmak olduğuna dikkat çekiyor: "Benim çalışma tarzım bu."
Liverpool'a Göre Direncin Tanımı
Lil C, Liverpool FC'ye sarsılmaz bir tutkuyla bağlı. İşe ve müziğe yönelik kararlı yaklaşımı, kulübünün azimli ruhunda karşılık buluyor: "Liverpool taraftarları olarak çok dirençliyiz ve 'İşler yolunda gitmediğinde olumsuzlukların üstesinden gelebilirsin.' ruhuna sahibiz. Gerçek potansiyelimizi görmeye ve bunca zamandır beklediğimiz ve umduğumuz hedeflere ulaşmaya yeni başlıyoruz. Bence bunun beklentiyle ilgisi var. Kendisinden çok şey beklenmeyen birisinin beklentileri aşması, dirençli olmaya verilebilecek en iyi örnektir. Sanatçılar bunu hep yaşıyor. İnsanlar sana 'Hayır, bu yeterince iyi değil. Hayır, bunun sound'u istediğim gibi değil. Hayır, ticari açıdan uygun bir müzik yapmıyorsun.' diyebilir. Ama önemli olan, bu şüpheler karşısında onları nasıl haksız çıkaracağındır."
Lil C, müzik ile spor arasında paralellikler olduğunu iddia ediyor: "Sporda sporcuların yeteneği önemlidir. Müzikte de sanatçıların yeteneği önemlidir. Yetenek öznel bir kavram değildir. Ya vardır ya da yoktur. Birisinin bunu onaylayıp onaylamamasının hiçbir önemi yoktur."
Lil C, bir Liverpool taraftarı olarak işlerin istediği gibi gitmemesine alışkın. Beklentilerinin yıllarca gerçekleşmemesinin onu yıprattığını düşünüyorsan yanılıyorsun. Lil C, kulübü imkansızı başarmaya çalışırken bile pozitif bakış açısını koruyor.
"Durumu baştan değerlendirirsin, beklentileri yok sayarsın, onları denklemden çıkarırsın ve iyi insanlar bir araya geldiği zaman neler olacağını izlersin."
Pozitif Enerji Ver
"Önemli olan şey, verdiğin enerjidir. DJ'liğini 'Evet, burada olmaktan mutluyum.' diyen bir enerjiyle yaparsan bu yaklaşımın herkese yayılır. Sahada artık o formayı giymek istemeyen, başı öne eğik, sahaya çıkıp oynamak istemeyen bir oyuncu gördüğün zaman 'Çıkarın şunu!' diye bağırırsın. Çünkü oyuncunun isteksizliğini taraftarlar hisseder. Takım arkadaşları hisseder. Teknik direktör hisseder."
Enerjin çevrendeki insanlara da geçer. Onlara aktarılır: "Bir kişinin en iyi halinde olmaması çok normaldir." Lil C, her zaman en iyi gününde olamayacağına ve şüphenin hem başkalarını hem de takımını nasıl gördüğün üzerinde çok etkili olduğuna inanıyor. Özetle, şüphe şüpheyi doğurur.
"Beklentilerinin başkalarını nasıl gördüğünü etkilemesine izin verme. Birisi gününde değilse onu sahadan al. Emin ol daha mücadeleci bir ruhla geri dönecektir. Liverpool FC de bunu yaptı."
Lil C, başkalarının beklentilerinin hedeflerini ya da başkalarını nasıl gördüğünü etkilemesine izin vermiyor. Ona göre işin sırrı, değerlerine sadık kalmak ve vizyonunu paylaşan kişileri yolculuğuna davet etmek.
Liverpool FC koleksiyonunu aşağıda inceleyebilirsin.