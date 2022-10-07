Bir Liverpool Taraftarının Hikayesi: Lil C

Karşınızda Lil C

Çok yetenekli olan 25 yaşındaki Lil C, yaratıcı vizyonunu bir aracın sınırlamasına asla izin vermedi. Kendi kendini eğiten ve yayıncılık, DJ'lik ve A&R'lik alanlarında becerilerini sergileyen Lil C, diğer genç yaratıcı vizyonerleri destekleyerek dünyaya dinletmek için sabırsızlandığı progresif yeni bir sound'a hayat veriyor.

Lil C, inatçılığını konuşturarak çok az DJ'in yapabildiğini yapıyor ve yalnızca sevdiği müzikleri çalıyor. Ancak bu inatçılığı temelsiz değil. İnandığı sanatçılar için bir platform oluşturma ve sunma arayışı, müzik sektöründe cesaret verici değişimlerin önünü açıyor.

Doğuştan Liverpool FC taraftarı olan Lil C, sadakatinin test edilmesinin ne demek olduğunu iyi biliyor. Ne de olsa bu kulüp, geri dönüşleriyle şüphe duyanları haksız çıkarmaya bayılıyor. Kendisinden çok şey beklenmeyen birinin beklentileri aşması, dirençli olmaya verilebilecek en iyi örnektir.

Lil C, yanında olmasını isteyeceğin bir kişi. Kendisine "hayır" denmesini kabul etmeyen, mücadeleci bir ruhu var; çünkü "hayır" kelimesi ne onun ne de tuttuğu kulübün sözlüğünde var.