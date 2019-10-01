Nike ve sanatçı Tom Sachs tarafından yeniden lansmanı yapılan NikeCraft Mars Yard 2.0, gezegenin çocuk ayakkabılarını geride bırakmak için dönüyor. Mars'ta yürümeyi öğrenmek için bu ayakkabıdan başkası düşünülemez bile. Yalnızca en kararlı minik astronotlar için tasarlanan ayakkabı, iki uzay istasyonunu ayağına getiriyor. Maple ve Sport Red üst kısım şık bir stil sunarken Velcro bant tüm sistemi ayarlıyor ve koruyor. Minikler bu modeli ister uzay seyahatinde ister oturma odasında gezinirken giyebilir.