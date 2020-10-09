Inside the Vault

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Adaptive Fit
İlk kez 30 yıldan uzun zaman önce sinemalarda görülen NIKE MAG, ilk defa 2011'de satışa sunuldu.
Nihayet 2016 yılında Adaptive Fit, NIKE MAG için gerçek oldu. O ayakkabıdan yalnızca 89 çift üretildi.
2016'da HyperAdapt 1.0, Adaptive Fit teknolojisini performans ürünlerine taşıdı. Adaptive Fit teknolojisine sahip ilk spor ayakkabısı olan HyperAdapt, ayağına elektronik olarak uyum sağlıyordu.
2019 tarihli AdaptBB 1.0 ile basketbolu Adaptive Fit için ilk spor olarak seçen Nike, Adaptive Fit teknolojisinin zorlu koşullara dayanmakla kalmayıp sportif performansa da yardımcı olabileceğini kanıtladı.
Basketbol için uyumun iyileştirilmesi, 2020 yılında Adapt BB 2.0 ile devam etti. Sahada sunduğu hissi ve deneyimi iyileştiren Adapt BB 2.0'ın baştan tasarlanan üst kısmı, ayakkabının kolayca giyilip çıkarılmasını sağlıyordu.
Adını taşıdığı teknolojiden ilham alan Adapt Huarache, amatör sporculara maksimum düzeyde rahatlık ve destek sağlamak için sunuldu. Ayakkabının FitAdapt teknolojisi Nike Adapt uygulaması tarafından kontrol ediliyordu. Bu uygulamada çeşitli ön ayarlı uyum önerileri bulunuyordu.
Şimdi 2020 yılında, Adaptive Fit teknolojisi AutoMax ile Air Max ailesine katıldı.
Sneaker'ın tasarım ayrıntıları ve öğeleri, Nike'ın en ünlü sneaker'larından biri olan ve Air'in geleceğini şekillendirmeye devam eden Air Max 90'dan ilham aldı.