SNKRS'ta öne çıkma fırsatı için Instagram'da en iyi #SNKRSKickcheck çekimini paylaş.
@mikepairs
Air Jordan 1 "Travis Scott"
Londra, İngiltere
@lilprazz
LDVwaffle "Sacai"
Orleans, Fransa
@toshi.minamimoto
Air Jordan 11 "Concord"
Japonya
@glhampton_
SB Dunk Mid "Griffey"
@drewpabis
Air Jordan 1 "Black Toe"
Gorzów, Polonya
@maimaimaimai628
Cortez Classic
@c__k_
SB Dunk Low "Strangelove"
Kitzbühel, Avusturya
@breakjonn
Air Max 1 "London"
Long Island, NY
@shu_asaoka
Air Jordan 1 Low
Japonya
@watazyyy
The Ten: Air Jordan 1 "Powder Blue"
Japonya
@simran
Adapt Auto Max "Pure Platinum"
Londra, İngiltere