₺669,90

Dunk modeli, sokak giyim ikonu ve kaykayın vazgeçilmezi statüsüne sahip olmadan önce yolculuğuna kolejlerin parkelerinde başlamıştı. 1985 yılında kolej programları için uyumlu renklerde sunulan ürünler ses getirmişti. Şimdi bu değerli takım renklerinin bazıları, modelin 35. yıl dönümünü kutlamak için geri dönüyor. Bu stil, Neutral White deri üst kısmı University Red yüzeylerle bir araya getiriyor. Zamana meydan okuyan bu şık silüeti satın aldığında ayakkabı tarihinin bir parçasına sahip olacaksın.