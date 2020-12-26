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Bir basketbol silüeti olarak parkeye ayak basan Blazer modeli, kaykay dünyasına geçiş yaptı ve stilin dikkat çekici silüeti, kaykay kültüründe kalıcı bir iz bıraktı. MEDICOM TOY da benzer bir şekilde dünya çapında dikkat çekti ve memleketi Japonya'nın sınırlarını terk ederek sanat, müzik, sneaker'lar ve oyuncakların birleşim noktasına damgasını vurdu.

Nike SB ve MEDICOM, 2000'lerin başından bu yana pek çok iş birliğine imza attı. 2010 yılında satışa sunulan siyah suni kürk kaplı Air Force 1 High modelinden ilham alan iki markanın en son iş birliğinde, MEDICOM'un ünlü BE@RBRICK serisini kutlamak üzere benzer araçlar kullanılıyor. Dil ve topuğun yan kısmında logolarla süslenmiş stil, topuk ucunda kontrast oluşturan siyah vurgulara sahip. İki markanın da logoları bulunan iç tabandaki soyut illüstrasyonlar, iş birliğinin koleksiyona yönelik stilini tamamlıyor.